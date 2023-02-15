РИА Новости: российские военные эффективно используют противодроновые ружья в зоне СВО

Российские военные эффективно борются с украинскими дронами в зоне СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные в зоне проведения СВО используют противодроновые ружья. Речь идет о радиоэлектронных ружьях различных видов, в том числе «Пищаль-ПРО» и REX, пишет РИА Новости.

«Ружья позволяют «отключать» используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», - рассказал агентству собеседник, добавив, что действующие за счет электромагнитного излучения ружья помогают захватить дроны противника неповрежденными в качестве трофеев.

Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «UJ-22 Airborne» украинских националистов. За ними ведут охоту расчеты наших ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Напомним, сайт KP.RU писал, как в апреле 2022 года, когда шли бои за Мариуполь, спортсмен Борис Кленин сбил из лука украинский дрон, который завис над его домом. В ответ украинские войска ударили из артиллерии по жилью стрелка. Спортсмену и его близким удалось спастись. Подробности здесь на KP.RU.

Видео того, как российский солдат увернулся от гранаты и поймал украинский дрон, здесь на KP.RU.