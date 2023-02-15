Британский политик Гэллоуэй посоветовал Киеву начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ

Политик из Великобритании призвал Киев к дипломатическому урегулированию конфликта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украина должна немедленно начать переговоры с Москвой, не дожидаясь, пока российские войска сомнут ВСУ. Такое мнение высказал британский политик Джордж Гэллоуэй.

По мнению Гэллоуэя, до поражения Украины в конфликте остаются «считанные дни, даже не недели». Также политик отметил негативную роль НАТО для возможного урегулирования конфликта.

«Предварительным условием является не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО никогда не будет на Украине, ни ее оружия, ни ее личного состава, ни ее геостратегического мировоззрения. Украине необходимо стать по-настоящему нейтральным государством», - сказал Гэллоуэй в интервью изданию Global Times.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Политик заявил, что всегда был и остается на стороне украинского народа.

Тем временем глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что позиция этой страны по достижению мира на Украине отличается от позиции других стран Евросоюза. Подробности здесь на KP.RU.