Российское посольство в США ответило на высказывания представителя Госдепа Прайса о «депортации украинских детей»

Российское посольство в Вашингтоне ответило на абсурдные обвинения со стороны Госдепа США. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское посольство в Вашингтоне сделало заявление по поводу высказываний руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса, который обвинил Россию в якобы «принудительном перемещении и депортации» украинских детей.

В посольстве отметили, что Российская Федерация приняла детей, которые были вынуждены вместе со своими семьями бежать от обстрелов со стороны ВСУ, и именно РФ обеспечивает защиту жизней и благополучия этих детей.

Также дипломаты напомнили о гибели на территории Донбасса 153 детей от действий ВСУ.

«Используя западное оружие, включая американские реактивные системы HIMARS, ВСУ наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры – школам, детским садам и больницам. Эти факты бесстыдно замалчиваются Вашингтоном ради обеления себя и очернения России», - сказано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Напомним, ночью на 1 июня активисты спроецировали видео с портретами погибших детей ЛНР и ДНР на стены здания посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве. С девяти утра у двух КПП здания американского посольства развернули восьмиметровые баннеры с фотографиями детей Донбасса. В память о погибших зажгли 50 поминальных свечей.

Также сообщалось, что дети Донбасса, получившие тяжелые минно-взрывные травмы, проходят лечение в клинике доктора Рошаля – НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее председатель СК Бастрыкин поручил вернуть незаконно усыновленных иностранцами детей Донбасса на Родину.