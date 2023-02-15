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НовостиВ мире15 февраля 2023 4:26

Что произошло в ночь на 15 февраля

Джо Байден «из страха» перенес взрывы на «Северных потоках» на сентябрь, заявил публицист Херш
Мария ПАВЛОВА
Американский публицист объяснил, почему Байден перенес взрывы на "Северных потоках" на сентябрь 2022 года.

Американский публицист объяснил, почему Байден перенес взрывы на "Северных потоках" на сентябрь 2022 года.

Фото: REUTERS

Взрывы на «Северных потоках» могли произойти в июне 2022 года, но президент США Джо Байден перенес эту операцию на сентябрь «из страха». Такое предположение высказал расследования о диверсии на «Северных потоках», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Украина должна немедленно начать переговоры с Москвой, не дожидаясь, пока российские войска сомнут ВСУ. Такое мнение высказал британский политик Джордж Гэллоуэй. По мнению политика, до поражения Украины в конфликте остаются «считанные дни, даже не недели». Также политик отметил негативную роль НАТО для возможного урегулирования конфликта.

Российские военные в зоне проведения СВО успешно используют противодроновые ружья. Речь идет о радиоэлектронных ружьях различных видов, в том числе «Пищаль-ПРО» и REX. Это оружие позволяет обезвреживать дроны и захватывать их в качестве трофеев.

В десятый пакет антироссийских санкций ЕС могут войти рестрикции в отношении двух российских банков. Речь идет о Росбанке и банке «Тинькофф».

Стремление киевских властей вступить в НАТО является ошибкой исторического масштаба, из-за которой Украина рискует превратиться в пустыню. Такое мнение высказал обозреватель издания American Thinker Александр Марковский. Журналист назвал Украину «продуктом российской геополитической инженерии» и заявил, что политические и экономические неудачи Киева после распада СССР связаны с попыткой разорвать связи с Россией.

Глава МИД Петер Сийярто заявил об отличном от стран ЕС взгляде Венгрии на достижение мира на Украине. Будапешт выступает за скорейшие переговоры по урегулированию конфликта, а ЕС предпочитает выждать в надежде на более выгодные для Киева условия, отметил дипломат.

Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших и 2375 пострадавших при землетрясении.

Пентагон обсуждает возможность передачи Украине оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у контрабандистов у берегов Йемена. Арсенал предназначался для йеменских повстанцев.

Нидерланды и Дания не намерены передавать Киеву танки Leopard 2.