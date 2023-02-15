Американский публицист объяснил, почему Байден перенес взрывы на "Северных потоках" на сентябрь 2022 года. Фото: REUTERS

Взрывы на «Северных потоках» могли произойти в июне 2022 года, но президент США Джо Байден перенес эту операцию на сентябрь «из страха». Такое предположение высказал расследования о диверсии на «Северных потоках», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Украина должна немедленно начать переговоры с Москвой, не дожидаясь, пока российские войска сомнут ВСУ. Такое мнение высказал британский политик Джордж Гэллоуэй. По мнению политика, до поражения Украины в конфликте остаются «считанные дни, даже не недели». Также политик отметил негативную роль НАТО для возможного урегулирования конфликта.

Российские военные в зоне проведения СВО успешно используют противодроновые ружья. Речь идет о радиоэлектронных ружьях различных видов, в том числе «Пищаль-ПРО» и REX. Это оружие позволяет обезвреживать дроны и захватывать их в качестве трофеев.

В десятый пакет антироссийских санкций ЕС могут войти рестрикции в отношении двух российских банков. Речь идет о Росбанке и банке «Тинькофф».

Стремление киевских властей вступить в НАТО является ошибкой исторического масштаба, из-за которой Украина рискует превратиться в пустыню. Такое мнение высказал обозреватель издания American Thinker Александр Марковский. Журналист назвал Украину «продуктом российской геополитической инженерии» и заявил, что политические и экономические неудачи Киева после распада СССР связаны с попыткой разорвать связи с Россией.

Глава МИД Петер Сийярто заявил об отличном от стран ЕС взгляде Венгрии на достижение мира на Украине. Будапешт выступает за скорейшие переговоры по урегулированию конфликта, а ЕС предпочитает выждать в надежде на более выгодные для Киева условия, отметил дипломат.

Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших и 2375 пострадавших при землетрясении.

Пентагон обсуждает возможность передачи Украине оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у контрабандистов у берегов Йемена. Арсенал предназначался для йеменских повстанцев.

Нидерланды и Дания не намерены передавать Киеву танки Leopard 2.