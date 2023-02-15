В России назвали альтернативу доллару и евро

Аналитик Звездин назвал юань альтернативой доллару и евро Фото: Артем КИЛЬКИН

Юань может стать реальной альтернативой доллару и евро, которая сможет защитить инвесторов от рисков, созданных западными странами, считает финансовый аналитик Артем Звездин.

Как отметил эксперт в беседе с Lenta.ru, несмотря на снятие валютных ограничений, Центробанк предупреждал об опасности хранения средств в долларах и евро в связи с возможной блокировкой активов. После того, как банки и брокеры ввели заградительные тарифы на вклады в долларах и евро, физические и юридические лица начали перекладывать свои средства в юани и другие валюты дружественных стран, сообщил он.

Кроме того, рассказал Звездин, некоторые банки перестали предоставлять участникам рынка разные валютные программы в долларах и евро, заменив их юанями, доходность по которым хоть и небольшая, но покрывает инфляцию валюты. Аналитик добавил, что доля юаня в портфеле инвестора не должна быть большой, поскольку это валюта развивающейся страны, однако она вполне подойдет для сохранения денежных средств в долгосрочной перспективе.

Ранее кандидат финансовый аналитик Михаил Беляев предрек замену доллара валютами регионального значения.

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