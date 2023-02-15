Американский журналист Херш рассказал, почему Норвегия была заинтересована в диверсии на «Северных потоках»

Американский журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии в диверсии на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Власти Норвегии были заинтересованы в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку благодаря этому страна нарастила поставки газа в Европу, считает американский журналист Сеймур Херш.

«У Норвегии есть глубокие источники энергии. Она также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. И вот что она сделала – она увеличила свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам?» – заявил Херш в интервью газете Berliner Zeitung.

Кроме того, отметил он, у Норвегии есть заметная неприязнь к России, что также могло стать одной из причин ее участия в теракте. По мнению журналиста, чтобы диверсия на «Северных потоках» была осуществлена, именно норвежская сторона должна была найти подходящее место для взрывов.

Напомним, ранее Херш заявил, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав «Северные потоки».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля журналист Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.