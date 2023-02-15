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НовостиПолитика15 февраля 2023 5:30

В США предложили попытаться понять позицию России ради переговоров по Украине

Responsible Statecraft: Запад должен попытаться понять позицию России для переговоров по Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Американский журналист предложил Западу проявлять больше реализма в отношениях с Россией

Американский журналист предложил Западу проявлять больше реализма в отношениях с Россией

Фото: REUTERS

Западным лидерам необходимо попытаться понять позицию России ради переговоров по Украине. Соответствующее мнение выразил обозреватель Александр Хилл в статье для американского издания Responsible Statescraft.

На данный момент, считает журналист, Западу не хватает реализма в выстраивании диалога с Россией.

"Рано или поздно переговоры должны состояться, - говорится в публикации. - Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий со стороны Украины. По его словам, любой конфликт заканчивается дипломатическим путем.

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что решение о переговорах с Россией будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.