Советник Пушилина заявил о расстреле ВСУ группы медиков в районе Угледара

ВСУ расстреляли группу медицинских работников под Угледаром Фото: REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли группу медицинских работников, направлявшихся в Угледар для помощи в эвакуации раненных, заявил советник временно исполняющего обязанности Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил советник врио главы ДНР, военные ВСУ не в первый раз пытаются нанести удары по медикам – аналогичные случаи были зафикисированы ранее на других участках боевых действий. По словам Гагина, украинские военные ведут корректировку огня с помощью квадрокоптеров.

Напомним, ранее советник Дениса Пушилина заявил, что солдаты ВСУ расстреляли в Угледаре группу польских наемников.

Тем временем стало известно о переброске ВСУ новых подразделений и техники в Артемовск ДНР.