Рогов предупредил о планах ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область

Власти Запорожья предупредили о планах ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область Фото: REUTERS

Вооруженные сил Украины намерены предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область благодаря наступлению на Запорожскую область, заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Нашей армии известно о планах противника», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, ВСУ не следует ожидать легкой прогулки в Запорожской области. По его словам, в регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны для предотвращения прорыва. Кроме того, считает член главного совета администрации Запорожья, украинские войска сейчас не имеют достаточно резервов для организации наступления.

Напомним, ранее Рогов предупредил, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления на Мелитополь и Бердянск Запорожской области в марте-апреле этого года.