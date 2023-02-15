Захарова о сообщениях властей США перед выборами: "Будут и покемоны, будут и НЛО"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала сообщения властей Соединенных Штатов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

По словам дипломата, это связано с истощением антироссийской тематики в преддверии выборов в США. Вбросы против РФ уже доведены до абсурда, а публику надо чем-то удивлять, уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"В Соединённых Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО, - подчеркнула Захарова. - Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью".

Дипломат уверена, что американское правительство готово говорить любой абсурд, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем.

Напомним, экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над Соединенными Штатами и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования журналиста Сеймура Херша, который доказал причастность американских военных к подрыву "Северных потоков".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.