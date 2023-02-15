Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш

Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеша Фото: pixabay.com

Власти Бангладеш действительно запретили заход в свои порты в январе этого года, заявили в посольстве России в Дакке.

«В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США», – рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве.

Как отметили в посольстве, запрет на заход российским судов в порты Бангладеш не означает прекращения товарных отношений, поскольку под санкции попали лишь конкретные суда. Пшеница из России будет поставляться в Бангладеш, заверили в дипмиссии, уточнив, что с июля 2022 по январь 2023 в страну было отправлено 920 тысяч тонн зерна.

Напомним, в декабре прошлого года власти Бангладеш под давлением США отозвали ранее выданное российскому судну «Урса Майор» разрешение на заход в порт Монгла для отгрузки оборудования для атомной электростанции «Руппур».