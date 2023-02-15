Макрон променял вечер с женой на встречу с Зеленским

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон не планировал встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским во время его европейского турне. Об этом пишет издание Politico.

"Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", - говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что планы Макрона резко изменились после того, как Зеленский произнес речь в Вестминстерском зале в Лондоне. Помощники французского лидера увидели ее запись, после чего быстро договорились о встрече глав Украины и Франции в Париже, пишет издание.

В результате Макрон вместо вечера с женой провел встречу с Зеленским.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит мир на грань Третьей мировой войны, отправившись в европейское турне, в ходе которого он встречался с лидерами стран ЕС.

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне", - написал политик в сети микроблогов Twitter.