Захарова сравнила с инквизицией увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увольнение выпускников Московского государственного института международных отношений из Министерства иностранных дел Польши можно сравнить со средневековой инквизицией, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это была именно Центральная Европа, которая сжигала людей на кострах и на центральных площадях, которые рассказывали о научных открытиях. Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных государств делали», – заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению Захаровой, решение МИД Польши уволить выпускников МГИМО является «реинкарнацией» худших практик и лишено какой-либо логики. Как отметила представитель российского МИД, любые решения должны иметь основания, поэтому в случае имевшегося нарушения законодательства сотрудниками МИД Польши им должны быть предъявлены конкретные обвинения.

Как писал сайт KP.RU, все выпускники МГИМО были уволены из Министерства иностранных дел Польши. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства страны Збигнев Рау, указав на идущий в республике «процесс декоммунизации».