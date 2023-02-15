Матвиенко объяснила перенос заседания Совфеда просьбой правительства Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации перенес заседание с 1 марта на 22 февраля 2023 по просьбе правительства страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой – до 1 марта принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», – сказала спикер Совфеда на заседании палаты.

Как отметила Матвиенко, в интернете в связи с переносом заседания появилось уже «миллион версий». Она выразила надежду, что после ее объяснения фейки на этот счет перестанут публиковаться.

Напомним, Государственная дума и Совет Федерации проведут внеплановые заседания 22 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, центральной темой заседаний станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле России.