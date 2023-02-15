Российские бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями Фото: ru.wikipedia.org

Два стратегических ракетоносца Воздушно-космических сил России Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей, сообщает Министерство обороны РФ.

«Общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне два российских стратегических ракетоносца выполнили семичасовой полет над Беринговым морем в сопровождении самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Напомним, в начале января этого года два истребителя МиГ-31БМ ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Экипажи отработали навыки выполнения полетов в условиях низких температур и пилотирование по приборам в отсутствии видимых ориентиров.