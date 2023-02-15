Глава ВГА региона Ганчев уверен, что РФ вернет контроль над населенными пунктами Харьковской области

Россия вернет контроль над населенными пунктами Харьковской области, уверен Виталий Ганчев Фото: ТАСС

Населенные пункты Харьковской области, которые ранее были под контролем России, будут планомерно освобождаться от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Населенные пункты, которые были под контролем наших сил, будут планомерно освобождаться", - подчеркнул Ганчев.

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения ведутся ожесточенные бои. Для сдерживания продвижения российских войск Киев направляет в регион все новые резервы, уточнил чиновник.

Уже 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, а еще несколько – в "серой" зоне, добавил Ганчев.

Как ранее писал сайт KP.RU, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга на прошлой неделе.

По его словам, на этом направлении российскими войсками было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Гряниковка и Берестовое Харьковской области.