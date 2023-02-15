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НовостиПолитика15 февраля 2023 8:58

Глава ВГА региона Ганчев уверен, что РФ вернет контроль над населенными пунктами Харьковской области

Чиновник считает, что российские войска будут планомерно освобождать территорию
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россия вернет контроль над населенными пунктами Харьковской области, уверен Виталий Ганчев

Россия вернет контроль над населенными пунктами Харьковской области, уверен Виталий Ганчев

Фото: ТАСС

Населенные пункты Харьковской области, которые ранее были под контролем России, будут планомерно освобождаться от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Населенные пункты, которые были под контролем наших сил, будут планомерно освобождаться", - подчеркнул Ганчев.

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения ведутся ожесточенные бои. Для сдерживания продвижения российских войск Киев направляет в регион все новые резервы, уточнил чиновник.

Уже 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем Российской Федерации, а еще несколько – в "серой" зоне, добавил Ганчев.

Как ранее писал сайт KP.RU, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга на прошлой неделе.

По его словам, на этом направлении российскими войсками было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Гряниковка и Берестовое Харьковской области.