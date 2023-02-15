Два отеля на курорте «Роза Хутор» в Сочи перейдут в управление AVA Group

Фото предоставлено пресс службой Роза Хутор

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group проведет реновацию части отелей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group) перейдут 4 и 5 корпуса апартаментов Valset в Роза Долине и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне.

Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов.

Valset после реновации станет эксклюзивным комплексом сервисных продаваемых апартаментов с возможностью заключения договора доверительного управления. В отеле Rosa Village повысят стандарт обслуживания. В 15 корпусах, кроме 125 номеров в здании разместят ресторан, комплекс spa с авторскими spa&wellness программами, разработанными специалистами Lee Prime Medical (входит в состав AVA Group). Работы по реновации продолжатся в течение 2023 года, а в начале 2024 года обновленный отель примет первых гостей.

Общий номерной фонд курорта «Роза Хутор» остается прежним и составит почти 3 тыс. номеров.

«Развитие внутреннего туризма в Краснодарском крае было и остается одним из перспективных направлений экономики региона. Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества», - сказала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

«Вот уже более чем 10 лет демонстрируется неизменно высокое качество туристической инфраструктуры и сервиса. Держать такую высокую планку непросто. Однако, стремление развиваться, практиковать новые бизнес-подходы и привлекать опытных партнеров, позволяет добиваться этого результата, - прокомментировал первый заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Евгений Макаров. - Сотрудничество с АVA Group безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить больше интересных форматов размещения и отдыха. А для нас это самое важное».

Информационный обзор Редакции.