В Кремле не обсуждают лишение маткапитала уехавших из страны россиянок

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос лишения материнского капитала россиянок, которые уехали из страны рожать ребенка ради получения им иностранного гражданства, не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 15 февраля 2023 года.

По его словам, никакой дискуссии в руководстве России по указанной теме нет.

"Нет, у нас нет такой дискуссии", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно сообщила, что Аргентина начала приостанавливать виды на жительство (ВНЖ) россиян, которые родили детей в этой стране, но затем покинули ее на длительный срок.

"Мы не против, чтобы люди приезжали жить и растили своих детей в аргентинской культуре, инвестировали, - аргументировала Карильяно. - Проблема в том, что эти люди не собираются здесь жить, они хотят только наш паспорт".