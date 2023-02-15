СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина Федеральному собранию

СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Путина Федеральному собранию Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Кремль не будет аккредитовывать представителей СМИ из недружественных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в феврале этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как отметил Песков, те представители СМИ, которых не пригласят на послание президента, будут иметь возможность работать, смотря мероприятие в прямом эфире.

Как писал сайт KP.RU, Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023. Российский лидер затронет тему специальной военной операции на Украине, а также экономические и социальные вопросы. Список категорий граждан, приглашенных на мероприятие будет расширен. В частности, в него войдут участники спецоперации.