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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:07

Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна

Телеведущий находится в сознании
Роман КИЛЬМЯШКИН
Николай Сванидзе

Николай Сванидзе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна и уже пришел в сознание. Об улучшении состояния телеведущего сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

"Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ, - уточнила Меркачева. - Он в сознании, улыбается, бодрый уже".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии с отеком легких.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. Как сообщалось, телеведущий был госпитализирован в одну из московских больниц 5 февраля, а скорую помощь из-за гипотонии, резкого понижения артериального давления, ему вызвала жена.

Напомним, Николай Сванидзе работал радио- и телеведущим. Он вел авторскую программу на канале "Россия-24", которая называлась "100 лет назад. Исторический календарь".