Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна

Николай Сванидзе Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна и уже пришел в сознание. Об улучшении состояния телеведущего сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

"Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ, - уточнила Меркачева. - Он в сознании, улыбается, бодрый уже".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии с отеком легких.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. Как сообщалось, телеведущий был госпитализирован в одну из московских больниц 5 февраля, а скорую помощь из-за гипотонии, резкого понижения артериального давления, ему вызвала жена.

Напомним, Николай Сванидзе работал радио- и телеведущим. Он вел авторскую программу на канале "Россия-24", которая называлась "100 лет назад. Исторический календарь".