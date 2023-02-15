Песков сообщил, что Путина информируют о ходе спецоперации в режиме онлайн

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции на Украине в режиме онлайн. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о доведении сведений до главы государства о расстреле медиков в Угледаре украинскими войсками.

"По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию - постоянно, регулярно и в режиме онлайн", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли группу медицинских работников, направлявшихся в Угледар для помощи в эвакуации раненных.

По его словам, это далеко не первый случай, когда украинские войска пытаются нанести удары по медицинским работникам. ВСУ корректируют огонь, используя квадрокоптеры, уточнил чиновник.