Американский производитель «Виагры» Viatris приостановил поставки препарата в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки «Виагры» в Россию, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

«В 2022 году Viatris проинформировал о приостановке поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме «таблетки», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минпромторге, производство «Виагры» в России не локализовано. В этой связи ведомство поддержало проект по организации и проведению клинических исследований препарата, имеющего международное непатентованное наименование (МНН) «Силденафил». В России есть технологическая возможность производства препаратов с «Силденафилом» с различных стадий, в том числе по полному циклу, добавили в Минпромторге.

Напомним, в прошлом году японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical объявила о приостановке проведения новых клинических испытаний лекарств в России. Кроме того, компания прекратила новые инвестиции в РФ.