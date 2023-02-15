Глава МИД Лавров заявил, что Запад вынужден признать провал попыток изолировать Россию Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждены признать и «недруги» РФ на Западе. Такое заявление министр сделал во время выступления в Госдуме в ходе «Правительственного часа». Отношения между странами должны строиться на основе баланса интересов, подчеркнул он.

Сергей Лавров добавил, что внешнеполитический курс России, утвержденный президентом Владимиром Путиным, доказывает свою эффективность. Он направлен на «твердое отстаивание национальных интересов и одновременно открытости для широкого, равноправного, международного сотрудничества», отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям, так как не собираются жить по правилам Запада, а также рассматривают конфликт на Украине не изолированно, а в контексте давно спровоцированного агрессивным курсом НАТО кризиса европейской безопасности.

Как подтверждение того, что большинство стран мира не участвуют в попытках изоляции России, может выступить предстоящий саммит Россия — Африка. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги большой поездки Лаврова по этому континенту.