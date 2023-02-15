Лавров обвинил Запад во лжи о взрывах на "Северных потоках"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад лжет о взрывах на "Северных потоках" так же, как врал о приверженности соблюдению Минских соглашений по Донбассу. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе выступления в Государственной думе РФ в среду, 15 февраля 2023 года.

"Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", - подчеркнул Лавров.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не планировалось соблюдать. Они позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее, утверждает политик. По ее мнению, Киеву удалось сделать это.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.