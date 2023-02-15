Лавров: Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН из-за взрывов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, посвященное взрывам на «Северных потоках». Будет поднят вопрос о необходимости международного расследования.

— Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования, — заявил Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Министр напомнил, что ранее генсек ООН через своего официального представителя высказал позицию об отсутствии у ООН полномочий и мандата на какие-либо разбирательства в этом вопросе. Россия с этим не согласна, подчеркнул Лавров.

Напомним, теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Есть основания полагать, что к этому причастен запад. Так, американский журналист Херш считает диверсию делом рук США. К тому же, он уверен, что такое решение было необдуманным и сравнил его с выстрелом себе в ногу.