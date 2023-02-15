Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в русофобский плацдарм

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад достиг точки невозврата в "превращении братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм". Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе выступления в Государственной думе РФ в среду, 15 февраля 2023 года.

По его словам, западные страны вели многолетнее сдерживание России, в том числе через экспансию НАТО в восточном направлении, вопреки обещаниям, данным еще советскому руководству.

"В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата", - подчеркнул Лавров.

Как писал сайт KP.RU, во время того же выступления Сергей Лавров сообщил, что попытки изолировать Россию провалились, что вынуждены признать даже "недруги" РФ на Западе. Дипломат, в частности, напомнил, что три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям.

Напомним, в начале февраля Сергей Лавров заявил об эскалации украинского конфликта со стороны Запада, отметив, что данная эскалация на лицо и "рамок не видно".

Ранее сообщалось, что Париж собирается поставить Киеву дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Берлина направить Украине 14 танков Leopard 2, а испанские власти заявили о намерении подготовить часть боевых танков Leopard, хранившихся на их складе в Сарагосе более десяти лет.