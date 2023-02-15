Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду, 15 февраля, поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.

Согласно данным торгов, по состоянию на 13:24 мск курс европейской валюты прибавил 0,97% и вырос до 80,01 рубля. В 13:40 мск евро замедлил рост до 0,7% и находился на уровне 79,8 рубля.

Курс доллара в это же время вырос на 0,88% – до 74,45 рубля.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, курс евро поднялся выше 79 рублей.

Между тем в России назвали юань альтернативой доллару и евро, которая сможет защитить инвесторов от рисков.

Ранее экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал «Комсомольской правде» о том, чего стоит ждать от экономики России в этом году, а также о курсе доллара. Как заявил специалист, курс американской валюты будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке, однако он не выйдет за рамки 85-90 рублей.