Боррель рассказал о своих друзьях, выступающих против поставок вооружения на Украину

Боррель не понимает своих друзей, которые призывают прекратить поставки вооружения Украине Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что у него есть друзья, которые выступают против поставок вооружения Киеву, но он не разделяет подобной позиции. Трансляция выступления дипломата велась на сайте Европарламента.

"Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине, - заявил Боррель. - Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают".

Руководитель евродипломатии считает, что военная помощь Украине со стороны Брюсселя будет способствовать скорейшему завершению конфликта.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в адекватности Жозепа Борреля после его слов о том, что он исключает отправку ЕС военных сил на Украину.

"У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля, - уточнила Захарова. - Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников".

Напомним, Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны поискать танки для Вооруженных сил Украины на своих складах. По его мнению, весной и летом этого года в украинском конфликте произойдут решающие события.