Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев обсудил со старшеклассниками губернаторскую программу «Моя новая школа». Программа помогает обновлять учебные заведения по всему региону. Губернатор побывал в школе №19 города Белова, на ремонт и оснащение которой было выделено более 170 млн рублей. Ее ученики 15 февраля провели урок памяти героя Великой Отечественной войны Николая Масалова.

«Этот год указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника, а в Кузбассе мы дополнительно объявили 2023-й Годом детей, поэтому особое внимание в муниципалитетах уделяем детским учреждениям, - рассказал Сергей Цивилев. - Ваша школа стала одной из первых, которую полностью обновили по губернаторской программе «Моя новая школа», из прежнего остались только стены. Сейчас к единому стандарту приводим все общеобразовательные учреждения: ремонтируем, строим новые. Нам важно ваше мнение о том, какой должна быть ваша школа, чтобы мы продолжали программу с учетом ваших пожеланий».

Старшеклассники рассказали губернатору, как технические новинки помогают им в учебе. После ремонта в школе появилось мультимедийное оснащение, новые компьютеры, интерактивные доски и панели, кабинет робототехники.