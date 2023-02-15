Немцы обвинили СМИ Германии в трусости из-за молчания после интервью о «Северных потоках» Фото: REUTERS

Пользователи Twitter прокомментировали интервью американского журналиста Сеймура Херша немецкой газете Berliner Zeitung о взрывах на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2», в которых тот обвинил США.

«Zeitung наконец взяла интервью у Сеймура Херша о его статье-расследовании о саботаже Nord Stream. Смущает, что они так долго не могли решить эту проблему. Тем не менее ни одно другое массовое издание не сделало этого», - указал один из пользователей.

«У Сеймура больше смелости, чем у всех основных СМИ вместе взятых», - отметил другой читатель.

«Почему молчит немецкий режим, когда партнер США отбирает качество жизни у немецкого населения», - задался вопросом еще один комментатор.

Читатели также призвали немецкое правительство показать выводы о диверсиях на «Северных потоках».

Напомним, в начале февраля текущего года американец Сеймур Херш представил итоги своего расследования. По его данным, взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили водолазы США. Как он заявляет, все произошло, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.