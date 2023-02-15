Госдума отменит свое заседание 21 февраля из-за послания президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Думу внесли проект постановления об отмене пленарного заседания нижней палаты парламента 21 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием. На следующий день Госдума планирует перенести запланированное заседание с 12 часов на 10.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в базе Госдумы. Инициатором выступила Комиссия парламента Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности.

Напомним, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля 2023 года в 12:00. Транслировать мероприятие будут федеральные телеканалы.

Как писал KP.RU, накануне парламентарий от партии КПРФ Денис Парфенов сообщил, что перед посланием президента выявили коронавирус у 15 из 370 депутатов Госдумы РФ. С таким результатом завершилось первое из трех запланированных тестирований на ковид членов Думы. Еще два состоятся 16 и 20 февраля.