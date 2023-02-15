Столтенберг заявил о договоренности стран НАТО активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Молдавии и Грузии. Такое заявление в среду, 15 февраля, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав Министерств обороны стран – членов блока, который состоялся в Брюсселе.

«Обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО», - заявил генсек альянса, рассказывая о заседании глав Министерств обороны стран – членов НАТО.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что сейчас НАТО разрабатывает план, согласно которому альянс будет участвовать сразу в нескольких военных конфликтах одновременно, в том числе в тех, которые находятся за пределами зоны ответственности организации.