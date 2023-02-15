ПСБ предложил премиальным клиентам карту Mir Supreme

Карта дает клиентам двойные преимущества от ПСБ и платежной системы "Мир". Бонусная программа ПСБ позволяет держателю карты Mir Supreme выбрать подходящие опции кешбэка. По опции «До 2% на все покупки» клиент получает кешбэк до 2% с любых покупок в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники и т.д. При выборе второй опции клиент сможет возвращать на карту 10% от покупок в выбранной категории при общих тратах на сумму от 80 тысяч рублей в месяц и 5% во второй выбранной категории при покупках на сумму от 10 тысяч рублей.

Также клиент получает дополнительные преимущества от платежной системы "Мир" - повышенный кешбэк 5% в любых российских ресторанах и кешбэк на особых условиях в других категориях торговых точек.

По новой карте участникам программы Orange Premium Club банк предоставляет приоритетный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Mir Supreme предусматривает льготные тарифы по переводам и платежам, позволяет бесплатно снимать наличные в любых банкоматах на территории России.

«Платежные карты с функцией кэшбэка пользуются неизменной популярностью. При выборе программы лояльности кэшбек подключают большинство наших премиальных клиентов. При этом они стали чаще отслеживать начисляемое вознаграждение и выбирать категории трат с повышенными бонусами. Мы стремимся учесть потребности каждого и предлагаем карту Mir Supreme с максимальной выгодой от любых покупок, а также с сервисом для быстрого решения повседневных вопросов, выходящих за рамки классических финансовых услуг», - отметил заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Антон Шушкин.