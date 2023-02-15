Пригожин показал живого и здорового бойца группы «Вагнер», о «казни» которого сообщали в Сети

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предприниматель Евгений Пригожин показал в среду, 15 февраля, видео с живым и здоровым бойцом группы «Вагнер», о «казни» которого ранее появлялись сообщения в Сети.

Было опубликовано видео с «казнью» Дмитрия Якущенко, после чего появились заявления о его гибели после возвращения из украинского плена.

«Вот Дима, который попал в плен, потому что выполнял боевую задачу и заблудился», - рассказал Пригожин.

По его словам, Дмитрий Якущенко «вел себя как нормальный мужчина», поскольку ранее была команда, согласно которой при попадании в плен, «смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника, где стоит». Как заявил Пригожин, пока боец группы сидел в плену, то «разбирался подробно», а позже «принес большое количество нужной информации».

Как сообщает военкор KP.RU Александр Коц, сам Дмитрий заявил о своих намерениях продолжать далее выполнять задачи на линии фронта.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что в северных кварталах Артемовска ожесточенные бои идут за каждое строение и каждую улицу, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «бьются до последнего».