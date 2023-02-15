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НовостиПолитика15 февраля 2023 13:58

В Киеве и Черкасской области Украины объявили воздушную тревогу

В настоящее время оставаться в укрытиях рекомендуют жителям пяти регионов Украины
Мила ГЕНЬ
В Киеве и Черкасской области Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и Черкасской области Украины объявили воздушную тревогу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Черкасской области и Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в промежутке в 15:59 и 16:01 по московскому времени соответственно.

Ранее в среду, 15 февраля, в 14:28 была объявлена воздушная тревога в Киевской области.

Также с 16:16 громкоговорители предупреждают об опасности жителей еще двух областей Украины: Полтавской и Харьковской областей.

Напомним, что удары по инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Под прицел попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С того момента воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно. Так, вчера, 14 февраля, предупреждение получили жители всей страны.

За все время СВО российские военные уничтожили объекты критически важной для ВСУ инфраструктуры на 127 млрд долларов, подсчитал МИД Украины.