Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал поставки танков Leopard Киеву запоздалыми Фото: REUTERS

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете Zeit сообщил, что решение о поставках Украине танков Leopard принято «немного поздно». Всего планируют отправить на нужды ВСУ 120 боевых машин.

— Принимая решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас, — сказал Хабек.

Ранее Берлин заявил о планах создать «танковый альянс» для отправки Украине два батальона танков Leopard 2. Правительство пояснило, что термин «батальон» нужно понимать с точки зрения страны назначения, где он равен 60 боевым единицам.

На сегодня к отправке готовят 14 немецких, 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских танков Leopard 2 разных модельных рядов.

Ранее Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал состояние обещанных Киеву танков и их количество. Также KP.RU рассказывал, что техника стран НАТО при единовременной поставке может застрять на границе Украины из-за логистических проблем.