Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 февраля 2023 14:26

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал поставки танков Leopard Киеву запоздалыми

Сейчас к отправке готовят порядка 40 танков, в общем же в планах поставить 120 боевых машин
Мила ГЕНЬ
Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал поставки танков Leopard Киеву запоздалыми

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал поставки танков Leopard Киеву запоздалыми

Фото: REUTERS

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете Zeit сообщил, что решение о поставках Украине танков Leopard принято «немного поздно». Всего планируют отправить на нужды ВСУ 120 боевых машин.

— Принимая решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2 сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать. Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас, — сказал Хабек.

Ранее Берлин заявил о планах создать «танковый альянс» для отправки Украине два батальона танков Leopard 2. Правительство пояснило, что термин «батальон» нужно понимать с точки зрения страны назначения, где он равен 60 боевым единицам.

На сегодня к отправке готовят 14 немецких, 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских танков Leopard 2 разных модельных рядов.

Ранее Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал состояние обещанных Киеву танков и их количество. Также KP.RU рассказывал, что техника стран НАТО при единовременной поставке может застрять на границе Украины из-за логистических проблем.