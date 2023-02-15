Кадыров призвал власти регионов не «трубить» о количестве погибших в спецоперации, а оказывать поддержку семьям военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал региональные власти оказывать поддержку семьям участников специальной военной операции, а не комментировать число погибших.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях… Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы ... помогаем семьям всем необходимым», - заявил глава региона в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к региональным властям с просьбой заняться решением проблем семей погибших участников специальной венной операции, а также пострадавших российских военнослужащих, указав также на то, что во время исполнения каких-либо боевых задач невозможно избежать потерь.

Напомним, днем ранее, 14 февраля, первый заместитель руководителя администрация президента Российской Федерации Сергей Кириенко обратился к главам российских муниципалитетов, призвав их помогать семьям участников специальной военной операции.