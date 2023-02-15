Еврокомиссия предложила ЕС отключить от SWIFT еще четыре российских банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза обсудят в Брюсселе новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы, который будет включить в себя отключение от SWIFT четырех российских банков. Об этом сообщает Reuters.

«Комиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка, включая частный Альфа-Банк, интернет-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк от международной платежной системы SWIFT», - приводит издание заявление двух дипломатов, которые захотели остаться инкогнито.

Кроме того, сообщается, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении нескольких электронных компонентов двойного назначения, которые российская сторона может использоваться в своих беспилотниках, а также ракетах и вертолетах. Попасть под ограничения впервые за историю могут и иранские экономические операторы, которые якобы поставляют вооружение Москве.

Напомним, в Европейском союзе готовят десятый пакет антироссийских санкционных ограничений. Ранее газета Politico сообщила о планах включить туда некоторые российские банки. Однако, по данным Bloomberg, сразу несколько стран-членов Евросоюза выступили против таких ограничительных мер.