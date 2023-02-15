ДОМ.РФ повысил информативность бизнес-сервиса для застройщиков

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ДОМ.РФ расширил функционал сервиса API Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф): пользователям стали доступны еще более детализированные сведения как по самим строящимся жилым комплексам (ЖК), так и по их внутреннему наполнению.

API ЕИСЖС позволяет застройщикам, банкам, производителям и поставщикам строительных товаров и услуг, консалтинговым и риэлторским агентствам и другим организациям оперативно получать нужную аналитику из ЕИСЖС, оператором которой является Институт развития ДОМ.РФ. Характеристики строящегося многоквартирного дома заполняются застройщиками в проектной декларации.

После апдейта пользователи могут получать еще более детализированную информацию о квартирах, апартаментах и коммерческих площадях в ЖК. По каждому помещению (жилому и нежилому) можно узнать площадь, комнатность, функциональное назначение.

Ещё одно новшество - сведения об энергетической эффективности зданий и генеральных подрядчиках, выполняющих работы по управлению строительным процессом. Также теперь доступна информация о сроках выдачи ключей дольщикам, переносе сроков их выдачи и количестве машиномест на территории ЖК.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и предлагаем продукты, которые соответствуют ожиданиям участников рынка. Сейчас растёт интерес к энергоэффективному, экологичному строительство, больше внимания уделяется технологиям, которые применяются стройкомпаниями, а также их репутации. Исходя из этого, мы и расширили перечень передаваемых через наш API атрибутов. Больший объем разнообразной информации — это более детальный анализ, возможность увидеть общую картину рынка или сфокусироваться на определенных показателях», — прокомментировал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов.