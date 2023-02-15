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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:54

В Архангельской области официально утвердили статус «Дети войны»

Льготы получат почти 42 тысячи жителей региона
Ксения БОГДАНОВА
Статус «Дети войны» получат около 42 тысяч жителей Поморья.

Статус «Дети войны» получат около 42 тысяч жителей Поморья.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Архангельской области утвержден новый статус – «Дети войны». Его получат жители региона, родившиеся накануне и в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект губернатор Александр Цыбульский 15 февраля внес на рассмотрение областных депутатов. Парламентарии приняли документ сразу в двух чтениях.

- Единогласно поддержан долгожданный законопроект об установлении в Архангельской области статуса «дети войны». Он определен в отношении жителей региона, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Это почти 42 тысячи человек, - рассказал губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. - Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми.

Законопроект о статусе «Дети войны» губернатор Александр Цыбульский внес на рассмотрение областных депутатов. Фото: Александра КОНЫЧЕВА/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Законопроект о статусе «Дети войны» губернатор Александр Цыбульский внес на рассмотрение областных депутатов. Фото: Александра КОНЫЧЕВА/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Региональные депутаты считают новый законопроект своевременным и очень нужным.

– Просьба северян услышана, наконец, лед тронулся. В этот исторический момент, когда идет спецоперация, принятие такого закона является крайне актуальным, – отметил заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Александр Новиков.

Официальное утверждение статуса «Дети войны» - только первый этап. Сейчас областным властям предстоит разработать пакет льгот и преференций, которыми смогут пользоваться его обладатели. Какие именно социальные меры поддержки необходимы в первую очередь, будет обсуждаться совместно с жителями Поморья, получившими статус «Дети войны».

Глава региона не зря назвал сегодняшнее решение долгожданным. Вопрос о необходимости установления статуса «Дети войны» в Архангельской области обсуждался на протяжении десяти лет. Весной прошлого года по инициативе Александра Цыбульского была создана рабочая группа при правительстве региона. В нее вошли представители исполнительных органов власти, депутаты, члены общественных ветеранских объединений. Необходимо было подготовить региональный законопроект, поскольку на федеральном уровне статус «Дети войны» пока не принят.

– Обсуждали этот вопрос при трех губернаторах. И только Александр Витальевич Цыбульский проявил политическую волю, были услышаны все предложения, и закон принят в двух чтениях, – рассказала заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Татьяна Седунова. – Люди этой категории очень ждали установления статуса «Дети войны». Мы в долгу перед ними. И сегодня, говоря о патриотизме, о том, что надо воспитывать подростков на примерах, выказать уважение детям войны очень важно. Впереди у нас большая работа по принятию мер социальной поддержки для этой категории.

Для жителей, получивших статус «Дети войны» будут изготовлены удостоверения и нагрудные знаки. Получить их можно будет без заявления, на основании уже имеющихся данных в учреждениях соцзащиты в течение 90 дней со дня вступления в силу нового закона.