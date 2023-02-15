В Архангельской области официально утвердили статус «Дети войны»

Статус «Дети войны» получат около 42 тысяч жителей Поморья. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Архангельской области утвержден новый статус – «Дети войны». Его получат жители региона, родившиеся накануне и в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект губернатор Александр Цыбульский 15 февраля внес на рассмотрение областных депутатов. Парламентарии приняли документ сразу в двух чтениях.

- Единогласно поддержан долгожданный законопроект об установлении в Архангельской области статуса «дети войны». Он определен в отношении жителей региона, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Это почти 42 тысячи человек, - рассказал губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. - Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми.

Законопроект о статусе «Дети войны» губернатор Александр Цыбульский внес на рассмотрение областных депутатов. Фото: Александра КОНЫЧЕВА/Пресс-служба правительства Архангельской области.

Региональные депутаты считают новый законопроект своевременным и очень нужным.

– Просьба северян услышана, наконец, лед тронулся. В этот исторический момент, когда идет спецоперация, принятие такого закона является крайне актуальным, – отметил заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Александр Новиков.

Официальное утверждение статуса «Дети войны» - только первый этап. Сейчас областным властям предстоит разработать пакет льгот и преференций, которыми смогут пользоваться его обладатели. Какие именно социальные меры поддержки необходимы в первую очередь, будет обсуждаться совместно с жителями Поморья, получившими статус «Дети войны».

Глава региона не зря назвал сегодняшнее решение долгожданным. Вопрос о необходимости установления статуса «Дети войны» в Архангельской области обсуждался на протяжении десяти лет. Весной прошлого года по инициативе Александра Цыбульского была создана рабочая группа при правительстве региона. В нее вошли представители исполнительных органов власти, депутаты, члены общественных ветеранских объединений. Необходимо было подготовить региональный законопроект, поскольку на федеральном уровне статус «Дети войны» пока не принят.

– Обсуждали этот вопрос при трех губернаторах. И только Александр Витальевич Цыбульский проявил политическую волю, были услышаны все предложения, и закон принят в двух чтениях, – рассказала заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Татьяна Седунова. – Люди этой категории очень ждали установления статуса «Дети войны». Мы в долгу перед ними. И сегодня, говоря о патриотизме, о том, что надо воспитывать подростков на примерах, выказать уважение детям войны очень важно. Впереди у нас большая работа по принятию мер социальной поддержки для этой категории.

Для жителей, получивших статус «Дети войны» будут изготовлены удостоверения и нагрудные знаки. Получить их можно будет без заявления, на основании уже имеющихся данных в учреждениях соцзащиты в течение 90 дней со дня вступления в силу нового закона.