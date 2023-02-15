В Архангельской области детям участников спецоперации оплатят путевки в лагеря отдыха

Дети военнослужащих в Архангельской области смогут бесплатно отдохнуть за счет региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Архангельской области ввели новые льготы для детей участников СВО. Депутаты регионального парламента в среду, 15 февраля сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий компенсацию затрат семей военнослужащих на детский отдых. В числе новых льгот - полная или частичная оплата путевок, проезда к месту отдыха детей и сопровождающих их лиц, и а также бесплатное питание в лагерях.

– Меры соцподдержки в этом направлении теперь будут касаться и детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления путевок в лагеря отдыха, оплаты проезда к месту отдыха и обратно для организованных групп детей. Из областного бюджета будем оплачивать и питание детей в лагерях дневного пребывания, – сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Дополнительные меры поддержки, принятые по инициативе главы региона, распространяются на детей военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, принимающих участие в специальной военной операции. Один из родителей ребенка получит сертификат, с помощью которого можно будет полностью или частично компенсировать затраты на летний отдых в зависимости от стоимости путевки.

Как уточнила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, право на льготный отдых сохраняется и для других детей, которые ранее ежегодно ездили в лагеря за счет региона.

«Ежегодно в рамках детской оздоровительной кампании жителям области, особенно детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и другим категориям граждан предоставляется сертификат на полную или частичную оплату путевки в детский лагерь. В этом году мы предложили включить в эту категорию и детей участников специальной военной операции», - рассказала Олеся Старжинская.

Новые льготы дополнили уже принятый в Архангельской области пакет мер помощи участникам СВО и членам их семей. В нее, в частности, входит бесплатная юридическая помощь для семей военнослужащих и мобилизованных, а также для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.