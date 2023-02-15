Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской бронетехники

Пригожин отметил, что даже «несмотря на тяжелую обстановку, на бои», бойцы все-таки смогли привезти борт

Бизнесмен Евгений Пригожин показал обломки Су-24 из авиакрыла группы «Вагнер», который и вывезли с поля боя в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

«На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина … Парни героически выполнили свою задачу - отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники», - заявил Пригожин.

Как сообщает военкор KP.RU Александр Коц, Пригожин также отметил, что даже «несмотря на тяжелую обстановку, на бои», бойцы все-таки смогли привезти борт.

Су-24 был сбит в районе села Клещеевки в начале декабря прошлого года, когда в ходе выполнения боевой задачи началось резкое изменение обстановки на земле. Сообщалась, что украинские бойцы планировали совершить бронетанковый прорыв, что создавало риски для позиций «Вагнера».

Командир экипажа Александр Антонов перенацелил самолет на бронетанковую украинскую колонну. При развороте по нему ударили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), и тот начал снижаться в район украинской колонны, а через пару секунд Су-24 врезался в скопление бронетехники.

Напомним, сегодня, 15 февраля, Пригожин также опубликовал видео, показав живого и здорового бойца группы «Вагнер», о «казни» которого сообщали в Сети