Экс-советник президента Украины Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказался о позиции украинцев, которые придерживаются мнения, что русский язык нужно искоренить. По мнению политика, такие люди имеют психологические отклонения.

Основным аргументом в том, что последователи такой позиции психологически нездоровы, можно назвать обобщение. Неправомерная генерализация (например, все, кто говорят на русском языке — агрессоры), — признак отклонений мыслительных процессов, неспособности определять явления.

Вторым признаком Арестович назвал возложение коллективной вины по принципу неправомерного обобщения. Такое мышление говорит о том, что человек не признает субъектность личности и отрицает свободу воли.

«Люди и общество, отрицающие реальность и реальность собственных психологических процессов, живут плохо, недолго и хуже заканчивают. Отсидеться не получится. Вы должны выбрать одну из позиций: или поддерживать патологию, или указать ее как патологию, — отметил Арестович.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с русофобной речью, в которой призвал искоренить русский язык на всей территории Незалежной. Такая риторика возмутила официального представителя генсека ООН.