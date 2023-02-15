Замглавы Нацбанка Украины сообщил о переговорах с МВФ в подземном укрытии для выделения стране 1,4 млрд долларов Фото: REUTERS

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук сообщил о проведении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которых обсуждался вопрос выделения стране 1,4 млрд долларов экстренной финансовой помощи, предоставленной Киеву весной прошлого года.

Николайчук отметил, что в ходе переговоров с МВФ, которые проходили по видеосвязи, в Киеве была объявлена воздушная тревога, а сотрудники НБУ были вынуждены переместиться в подземное укрытие.

«Члены правления собрались перед ноутбуком в узком четырехметровом помещении и продолжили консультации. Думаю, команда МВФ была впечатлена», - сказал замглавы Нацбанка Украины в интервью Bloomberg.

Напомним, в марте 2022 года МВФ одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере 1,4 млрд долларов, а в октябре того же года согласился выделить еще 1,3 млрд долларов, отметив, выделение такой суммы «сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины».