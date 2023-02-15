Минцифры России призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры из-за мошенников Фото: Александр Новиков

Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как таким способом пользуются мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. О том, как аферисты обманывают население, он рассказал во время выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

По словам главы департамента, от 65 до 85% всех мошеннических схем проходят через WhatsApp. Аферисты звонят под видом сотрудников Центробанка, МВД и других организаций и ведомств. При этом люди не обращают внимание на то, что звонок идет через мессенджер.

Противостоять такому виду мошенничеств трудно, отметил Бенгин. Сейчас аферисты используют российские номера, а после того, как это станет невозможным, начнут использовать иностранные.

При этом работа по «вычищению российской нумерации» операторами ведется. Также Владимир Бенгин добавил, что важно повышать финансовую грамотность россиян.

Банкам же обязательно нужно не приучать людей к получению услуг через мессенджеры, так как тяжело будет объяснить населению, каким звонкам доверять можно, а каким — нет.

Ранее KP.RU писал, что эксперты объяснили, как не стать жертвой мошенников в телеграме.