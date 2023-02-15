Путин поддержал идею применения цифрового паспорта Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил предложение Минцифры РФ о разработке до мая 2023 года указа, регламентирующего использование «цифрового паспорта» в стране, указав на то, что подобные сервисы сейчас востребованы в высшей степени.

Во время российского лидера с правительством совещания в среду, 15 февраля, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о развитии цифровых сервисов, за счет которых, в частности, можно получить цифровые полисы ОМС, цифровые права, а также карты болельщика.

Как сообщил министр, ведомство работает над технологией, позволяющей в некоторых случаях использовать вместо паспорта смартфон, попросив главу государства дать поручение до 1 мая 2023 о разработке указа, который будет регламентировать и легализировать это.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Совсем недавно, в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять сами карты болельщика», - заявил российский президент, отметив, что подобные сервисы «в высшей степени востребованы», и «нужно просто ускорить их внедрение»