Швейцария вслед за ЕС введет потолок цен на нефтепродукты из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединилась к установленному ЕС потолку цен на российскую нефть. Федеральный совет страны адаптировал введенные против России санкции и 15 февраля объявил об их поддержке.

Швейцарские власти присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это решение обусловлено специальной военной операцией России на Украине, пояснили в Берне.

Федеральный совет Швейцарии, которая не входит в ЕС, адаптировала антироссийские санкции. В частности, оказание посреднических услуг и транспортировка мазута российского производства могут быть разрешены только при цене не выше 45 долларов, а для бензина и дизельного топлива установлена предельная цена в 100 долларов.

Швейцарская Конфедерация попала в список «недружественных стран» России. Напомним, что вице-премьер страны Александр Новак заявил, что с теми государствами, которые поддержали введение ценовых потолков на российскую нефть, торговля вестись не будет.