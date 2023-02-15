СМИ рассказали о причине расставания Саакашвили с его украинской девушкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько окончательно рассталась с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как сообщают СМИ, это произошло после того, как она узнала, что все имущество грузинского политика записано на его мать.

О романе Ясько с Саакашвили стало известно осенью 2020 года. Отмечалось, что они долгое время скрывали отношения, но через год, когда Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован, в соцсетях грузинского политика появилось признание в любви к Ясько, которая опубликовано такое же видео.

Как заявили источники, Ясько ревновала Саакашвили к его внебрачной дочери от грузинской певицы Софии Нижарадзе. Отмечается, что на данный момент девочки 2,5 года. «Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать», - пишет издание, ссылаясь на источник из близкого окружения экс-президента Грузии.

Напомним, на прошлой неделе, 6 февраля, тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвоката Саакашвили об освобождении экс-президента из заключения по состоянию здоровья.