Генсек НАТО и президент Польши обсудили роль Белоруссии в украинском конфликте Фото: REUTERS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой роль Минска в украинском конфликте. Переговоры состоялись в среду, 15 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне», - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с польским лидером.

Напомним, в этот понедельник, 13 февраля, Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан «без промедления» покинуть Белоруссию, указав на проведение специальной военной операции на Украине. На следующий день, 14 февраля, по такой же причине своих граждан попросили покинуть республики власти Канады.