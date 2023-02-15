ЕС намерен ввести санкции против оборудования для российских полупроводников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз в рамках нового пакета санкционных ограничений в отношении Москвы может ввести меры против оборудования для российских полупроводников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документ.

Как передает издание, среди конкретных технологий, которые рассматриваются для новых ограничений, есть так называемое «контролируемое с программным управлением» инспекционное оборудование, ищущие определенные дефекты в полупроводниках. Кроме того, в рамках нового пакета намерена ввести санкции в отношении системы электронно-лучевого тестирования.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что в десятом пакете антироссийских санкций будут торговые ограничения на сумму 11 млрд евро. Как она сообщила, будут предусмотрены ограничительные меры на экспорт электронных компонентов, которые Москва может использовать в военном производстве, в том числе для дронов и вертолетов.